Slovakya Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini diledi

Slovakya Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini diledi
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Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Kıbrıs’ın en kısa zamanda barış içinde yeniden birleşmesini dilediğini söyledi.

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Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yeni Slovakya Büyükelçisi Mihalis Karayorgis’in dün, Caputova’ya güven mektubunu sunduğunu yazdı.

Gazete, Karayorgis’in Caputova’ya, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iyi dileklerini ileterek, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliğinin gerek ikili, gerekse AB ile diğer uluslararası örgütler düzeyinde daha da ileri götürülmesini niyet ettiklerini söylediğini kaydetti.

Habere göre Karayorgis, Slovakya’nın BM Barış Gücü’ndeki (UNFICYP) Slovak kontenjanı aracılığıyla yaptığı katkılardan ötürü teşekkürlerini sundu.

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