Slovakya Dışişleri Bakanı ile görtüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Kortsok ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ile Kortsok’un Maraş’ta ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde tırmanmakta olan “Türk tahrikleri”ni, iki ülke arasındaki diyalog çerçevesindeki konuları ve Avrupa gündemine dair meseleleri ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Slovak mevkidaşına Slovakya’nın Kıbrıs sorunundaki değişmez tezi ve Güney Kıbrıs’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu; ayrıca Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler arasındaki görüşmelerin kolaylaştırılması aracılığıyla toplumlararası diyaloga yaptığı katkılardan bahsettiğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’nin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına kayıtsız kalarak yeni oldu-bittiler yaratmak için planlarını devam ettirdiğini iddia ederken, uluslararası toplumun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için ön hazırlık yaptığı şu dönemde, bu duruma sessiz kalmayacağını belirtti.

Hristodulidis, AB’nin, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etmekten vazgeçmesi” ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan aleyhindeki eylemlerine son vermesi ön koşuluyla, AB-Türkiye ilişkilerini olumlu bir zemine oturtma konusunda Ekim ayı başında yapılan Avrupa Konseyi toplantısında karar ürettiğini anımsattı.

Aynı kararlar çerçevesinde, Türkiye’den Kıbrıs sorununun BM himayesinde çözülmesini desteklemesinin ve BM kararları çerçevesindeki kapsamlı bir çözüme bağlı kalmasının beklendiğini belirten Hristodulidis, Türkiye’den olumlu bir karşılık gelmediğini savundu.

Hristodulidis, Avrupa Konseyi’nin 10-11 Aralık’ta yapılacak toplantısında durum değerlendirmesi yapıp uygun kararlar üreteceğini ifade etti.