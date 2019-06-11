Slovakya Dışişleri Bakanı: "Yegane seçenek birleşik bir Kıbrıs"

Slovakya Dışişleri ve Avrupa Konuları Bakanı Miroslav Lajčák, Kıbrıs’ta var olan statükonun devam edemeyeceğini ve yegâne seçeneğin birleşik ve egemen bir Kıbrıs olduğunu, UNFİCYP’in barışın korunması himayesi altında, diyalog için bir arabulucu olarak Slovakya’nın yardım etmeye devam edeceğini söyledi.

Güney Kıbrıslı meslektaşı Nikos Christodoulides ile yaptığı açıklamada, konuk bakan, uluslararası toplumun BM kararları ve BM Güvenlik Konseyi önerileri ötesinde bir çözümü kabul edemeyeceğini vurguladı.



Nikos Christodoulides kendi açıklamasında, Lajčák’ı Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler konusunda detaylıca bilgilendirdiğini ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek ve AB’nin çalışabilir bir üyesi olarak kalabilmesi amacıyla, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüme ulaşılması hedefiyle müzakerelerin en erken bir zamanda başlamasına olan taahhüdünü dile getirdiğini söyledi.

