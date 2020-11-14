Sözde Derinya Belediyesi bölgeyi kullanmak istiyor

Sözde “Derinya Belediyesi”nin, ara bölgeyi “yerleşim, tarım ve yatırım” maksatlı kullanmak istediği, bunun için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Politis’in haberine göre “Belediye Başkanı” Andros Karayannis, Derinya ara bölgeyi yerleşim, tarım ve yatırım maksatlı kullanma talebini Kıbrıs’taki BM temsilciliğine mektupla iletti, “ara bölgenin değerlendirilmesi şarttır” vurgusuyla ilgili bütün Rum bakanlıklarına ve yetkili mercilere başvuruda bulundu.

Ara bölgenin canlandırılması için ara bölge içinin ve bitişiğinin inkişaf ettirilmesi gerektiğini savunan Karayannis, bunun “iki toplum arasında karşılıklı yardımlaşmanın, karşılıklı dayanışmanın ve güven yaratıcı önlemlerin ileri götürülmesinin başlangıcı olabileceğini” öne sürdü.

Karayannis, “faaliyetlerimizin sonucu olarak ara bölge canlı bir bölgeye dönüşebilir, Kıbrıs sorununa kesin bir çözüm bulunana kadar iki toplumun birlikte var olduğu, faaliyette bulunduğu canlı bir bölge olabilir, BM’nin ve Kıbrıs’taki yabancı temsilciliklerin de hedeflediği gibi, iki toplumu daha da yakınlaştırabilir” ifadesini kullandı.

Kendilerine verilen, tarımsal amaçlarla ara bölgeye giriş fırsatını kullanarak, yerleşim izni verilmesini de umduklarını söyleyen Karayannis “bu bizi altındaki toprağımıza ve denizimize daha da yakınlaştıracak” da dedi.