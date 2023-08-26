Sözde “işgal altındaki belediyeler ve köyler” birlikleri uluslararası propaganda talep etti

Sözde “İşgal Belediyeleri Birliği Başkanı” Petros Kareklas ve sözde “Lefkoşa Bölgesi İşgal Köyleri Birliği” Başkanı Eleftherios Andoniu Rum tarafında gerçekleştirilen Dış Rumlar Kongresi’nde “uluslararası alanda sürekli ve ısrarlı propaganda mücadelesinin zaruri olduğunu” öne sürdü.

Rum yönetiminin yetkisi ve idaresi altında olmamasına rağmen yerel seçimlerde KKTC’deki belediye ve köyler için belediye başkanı ve muhtar seçilmeye devam ediliyor ve bu “yerel yönetim birimleri, ‘işgal altındaki’” sıfatı ile anılıyor.

Haravgi’nin haberine göre iki devlet çözümünü ve ayrı egemenliği kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyleyen Petros Kareklas Türkiye’nin ve KKTC’nin günlük açıklama ve beyanatlarıyla “tehditler savurduğunu” iddia ederek “propagandanın rolünün halen kritik olduğunu” öne sürdü.

Kareklas propagandanın sıkı işbirliği, diyalog ve eşgüdüm gerektirdiğini belirterek Hristodulidis hükümetine, yurtdışında yaşayan Rumların işbirliğinde hedef belirleyerek propaganda yapmak için bir “Ulusal Eşgüdüm Örgütü” kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Eleftherios Andoniu ise Kıbrıs sorununa BM kararları ve AB ilkelerine dayalı adil, sürdürülebilir, güvenli ve işleyebilir bir çözüm istediklerini söyledi, bütün karar merkezlerinde Kıbrıs sorununun propagandasının yapılması için derhal eyleme geçilmesini önerdi.