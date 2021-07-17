Sözde Maraş Belediye Başkanı: "“Hepsini kaybetmektense geri dönerim”

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu “hepsini kaybetmektense geri dönerim” diyen Maraş kökenliler olduğunu vurgulayarak “Maraş Belediyesi, onlara danışmanlık yapıyor ve yalnız Maraş için değil Kıbrıs halkının tamamı için ortaya çıkacak sorunları izah ediyor. Kendi kararını vermek herkesin anayasal hakkıdır” dedi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Simos Yoannu ve “Belediye Meclisi” heyeti dün, yine Maraş kökenli olan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüşerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapalı Maraş’ta malı olanların Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönmesiyle ilgili açıklamasından sonra ortaya çıkacağı “kesin bazı sorunları” görüştü.

Yoannu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “bu zor konjonktürde” Rum meclisinin Maraş’a yardımcı olmak için alabileceği önlemleri görüştüklerini anlatan Simos Yoannu ,“Sayın Dimitriu ile iyimserliğimizi kaybetmememiz gerekir, ümit en son ölür dedik. Türk Cumhurbaşkanı’nın kapalı Maraş’taki mal sahiplerinin işgal idaresi altında geri dönmesiyle ilgili açıklamasından sonra ortaya çıkacağı kesin olan bazı sorunları ele aldık” dedi.

“İnsanlara, bölmeden, ortaya çıkabilecek sorunları izah etmeliyiz. Hepsini kaybedeceğime geri dönerim diyerek tepki gösterenler var. Dönecek olanlar için hangi siyasi ve ekonomik sorumluluklar olacağını bilmiyoruz” ifadesini kullanan Yoannu şunları da söyledi:

“Elimizde, geri dönmek isteyeceklerle ilgili sahte devleti tanıma, tapusunu bizzat kendi inisiyatifi ile Kıbrıs Türk Tapusuna taşımak, mallarını bizzat kendilerinin yeniden inşa etmesi gibi o kadar da olumlu veya elverişli olmayan bazı bilgiler mevcut. Maraş Belediyesi onlara danışmanlık yapıyor ve yalnız Maraş için değil Kıbrıs halkının tamamı için ortaya çıkacak sorunları izah ediyor. Kendi kararını vermek herkesin anayasal hakkıdır.”

Gazete Dip Karpaz’da yaşayan Rumlar örneğini göstererek, kapalı Maraş’a geri dönmek isteyecek Rumların “karşılaşacakları zorunluluklara” da değindiği haberinde şunları sıraladı:

“Karpaz’daki mahsurlar için yürürlükte olan olgular temelinde, kapalı Maraş’taki mallarını geri almak isteyecekler için geçerli olacak statüyü anlamak hiç de zor değil. Kıbrıs Türk, daha doğrusu Türk idaresi altında geri dönmek isteyecek Maraşlılar sahte devlette sınırsız ikamet edebilmek için yeşil kart benzeri bir kimlik alması gerekecek. Yine Mağusa ‘Tapusu’ndan yeni tapu çıkarmaları gerekecek. Söz konusu gayrimenkulün inşaat izni yoksa, sahte devlet birimlerinden almak için gerekli prosedürlerin, bütün masrafıyla birlikte yerine getirilmesi gerekecek.

Mesela Dipkarpazda, Maraş’ta da olduğu gibi, birçok malın sahibi, Kıbrıs Cumhuriyeti tapusu tahtında Kıbrıslı Rumlar olmasına rağmen EVKAF görünüyor. Dipkarpaz örneğinde EVKAF’ın talepleri kabul ediliyor, o da mülkleri yerleşiklere ve/veya mahsurlara kiralıyor. Benzer şeyin Maraş’ta da yapılmaya çalışılacağını anlamak hiç zor değil.



AİHM’in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) 2008’deki kararından sonra işgal makamları, ölen mahsurların mallarının birinci dereceden akrabalarına, birçok uzun prosedür ve maliyet sonrasında sahte devlet tapusu ile devredilmesini kabul etti.”Gazete Rum Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada da, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ziyareti arifesinde yeni “emrivakiler yaratılması hedefiyle özellikle yoğunlaşan tahriklerden” kaygı belirtildiğini ve “yeni emrivakileri engellemek için sebat ve ruh birliği içerisinde diplomatik çabaları yoğunlaştırmalıyız” denildiğini aktardı.Habere göre açıklamada “bugün bulunduğumuz noktada, Türk tarafının her türlü eylemini etkin şekilde göğüslemek için güçlerimizi seferber etmemiz şarttır. Meclis Başkanı (Dimitriu) bu çerçevede Maraş Belediyesi heyetine, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği üyesi devletlerdeki meclis başkanlarına, bölgesel ve uluslararası parlamentolara ve bütün Doğu Akdeniz ülkelerine yönelik eylemleri hakkında bilgi vermiştir.”Aynı gazete, Rum siyasi parti ve örgütlerinin Rum halkına, sözde “Maraş Belediyesi”nin 19 Temmuz saat 19.00’da Derinya’daki “Maraş Kültür Merkezi”nde düzenleyeceği “protesto eylemine” kitlesel katılım çağrısı yaptığını bildirdi.Habere göre “Maraşlı Göçmenler Hareketi” yeni Merkez Yönetim Kurulu dün sözde “Belediye Başkanı” Simos Yoannu ile görüştü. “Maraş Belediyesi’nin Limasol’daki geçici belediye binasında” gerçekleştiği iddia edilen görüşmede, “belediye” tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak protesto eylemlerine destek beyan edildi.“PanKıbrıs Göçmenler Birliği” de sözde “Belediye”nin seferberliğinde Maraş kökenlilere ve bütün Rumlara 19 Temmuz’da Derinya’da düzenlenecek “protesto eylemine” toplu katılım sağlama çağrısı yaptı.DİKO da birlik ve seferberlik çağrısı yaptığı açıklamasında üyelerini ve bütün Rumları, pazartesi akşamı düzenlenecek “eyleme” toplu ve dinamik katılım göstermeye çağırdı.ELAM ise “Maraş konusunda strateji çizme çabasını” açıkladı. Bu çerçevede “Kıbrıslı Türklere verilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerinin geri alınması, Türkiye’nin uluslararası mercilere şikayet edilmesi, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin veto edilmesi ve Avrupa ülkeleri tarafından (Türkiye’ye) silah ambargosu uygulanması”nı öneren ELAM Rum Yönetimini de “barikatları temelli kapatmaya” çağırdı.