Sözde Maraş Belediye Başkanından açıklama

BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin sözde belediyenin “Maraş’la ilgili tezlerini haklı bulduğunu” söyleyen Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu “ancak sorumluluğun bir kısmını, istikrarlı politikası ve tavrı olmadığı için Kıbrıs Rum tarafına atıyorlar” dedi.

Haravgi’nin haberine göre, Astra radyosuna konuşan Yoannu, Türkiye’nin ve KKTC’nin kapalı Maraş ile ilgili projelerini, “uluslararası unsurdan baskı hissetmediği için” hayata geçirmekte olduğunu öne sürdü, Rum yönetiminin bunu dikkate alması ve kampanya dönemi olmasına rağmen “baskı yapacak güçte olması gerektiğini” söyledi.

Simos Yoannu “Maraş’la ilgili 550 ve 789 sayılı BM kararları delinirse Kıbrıs sorununda konuşulacak konu kalmaz. ABD ve AB ikna Türkiye’ye baskı yapmaya ikna edilmezse maalesef hiçbir şey olmayacak” ifadelerini kullandı. Yoannu sözde “Belediye Meclisi”nin BM Genel Sekreteri’ne yeni bir mektup göndereceğini de sözlerine ekledi.

Aynı gazete Başbakan Ünal Üstel’in Maraş’ın tam açılacağı açıklamasına, “yeni meydan okuma” olarak niteleyen AKEL’den tepki geldiğini yazdı.

Habere göre bu tür açıklamaların “BM’nin itibarını ve BM kararlarına uygun karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir çözüm çabalarını zedelediğini” iddia eden AKEL, Kıbrıs sorunundaki uzun durağanlıktan ve bu sayede Maraş'ta “cereyan eden oldubittilerden” Rum yönetimini sorumlu tuttu.

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlık görevinden ayrılması arifesinde, müzakerelerin yeniden başlaması için AB’nin inisiyatif almasını sağlama çabasını hatırlattığı açıklamasında “bu çabalar, geçen kayıp yıllar dikkate alındığında utanç yaratıyor. Müzakereler ancak Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararasındaki itibarını geri kazanması halinde yeniden başlayabilir ve verimli olabilir” ifadelerini kullandı.