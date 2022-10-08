Sözde "Maraş Belediyesi" harekete geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Maraş’ta bir sonraki aşamanın, bazı kamu binalarının hizmete açılması olabileceği” şeklindeki açıklaması üzerine sözde “Maraş Belediyesi’”nin harekete geçtiği belirtildi.

Alithia gazetesine göre sözde “Maraş Belediyesi” bir açıklama yaparak, Türkiye’nin, Maraş’taki faaliyetlerinin, kapalı Maraş bölgesindeki statüyü ve BM’nin ilgili kararlarını çiğnediğini ifade ettiğini yazdı.

Habere göre, sözde “Maraş Belediyesi”, KKTC yetkililerinin yeni Maraş açıklamaları nedeniyle, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üye ülkelerin büyükelçilerinden görüşme talep ederken Fransız elçiliği buna olumlu yanıt verdi.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, kapalı Maraş bölgesinin açılmasının ikinci yılı ve KKTC’nin ilanının yıldönümü nedeniyle “işgal makamlarının yeni açıklamalar yapmaya hazırlandığının görüldüğünü” savundu.

Yoannu, “Evagoru” Caddesi’ndeki belediye pazarı, başka binalar ve ilkokul gibi bazı kamu veya belediye binalarının yenileneceğinin tahmin edildiğini söyledi.

İki yıldan beri başlayan parça parça hale getirme olgusunun devam edeceğini savunan Yoannu, “sahte devlet” olarak nitelendirdiği KKTC’ye ekonomik fayda getirmesi için Türklerin, bölgeden şimdilik turistik açıdan faydalanmak istediğini, bunun akabinde ise Türkiye’deki şirketlerle iş birliğiyle bölgeye turistik tesis inşa edileceğini ileri sürdü.

Yoannu, yasal sahiplerine geri verilmesi mümkün olan yüzde 3.5’lük pilot bölgeye ilişkin olarak ise henüz bir şey yapılmadığının görüldüğünü söyledi.

Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerin büyükelçilerinden görüşme talep ettiklerini, Fransa’nın buna olumlu yanıt verdiğini söyleyen Yoannu, Slovakya elçisi ile de bir araya geleceklerini belirtti.

Belediye heyeti olarak 23 Ekim’de ise Londra’ya giderek Dışişleri Bakanlığı, Avam Kamarası’nda temaslarda bulunacaklarını ifade eden Yoannu, İngiltere’deki Kıbrıs Yüksek Komiserliği istişareler sonucu da Londra’da başka temaslarda bulunabileceklerinden söz etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Maraş’ın açılışının ikinci yılı nedeniyle saat 12’de oradan geçecek olan kişiye hediye verileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Yoannu “ medeni bir siyasi dünyada bunun gülünç olduğu, böyle şeylerin yapılmadığı, ayrıca kışkırtıcı olduğu" yorumunu yaparken “bölgede kendilerinin hakim olduğunu göstermek istiyorlar” ifadesini kullandı.

Bir başka soru üzerine Yoannu, Maraş kökenli Rumların, durumların aldığı hal nedeniyle hayal kırıklığı içerisinde olduklarını ancak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.