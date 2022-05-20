Sözde “Pontus soykırımı” iddiaları yinelendi

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, sözde “Pontus soykırımını anma günü” ilan ettikleri 19 Mayıs’ta (dün) açıklama yayımlayarak sözde “anının meşalesini canlı tutma” mesajı verdi.

Haravgi’nin haberine göre Fotiu “19 Mayıs 1911’de Neo-Türkler tarafından milliyetçi bir planın uygulamaya sokulduğunu” iddia ederek 353 bin “Pontuslu Rum’un yok edildiği, aynı dönemde Ermenilerin de aynı muameleye tabi tutulduğu” iddiasında bulundu.

Kurtuluş Savaşı sonucunda Yunan işgaline son verilmesini “aynı planın devamı olarak Helen nüfusun Küçük Asya’dan kovulması” diye niteleyen Fotiu, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtını da “Kıbrıs Helenlerine aynı şekilde yöneliş” olarak niteledi.

Fileleftheros, Fotiu’nun mesajına ek olarak siyasi partiler tarafından yayımlanan açıklamalara yer verdi.

Gazeteye göre DİSİ, DİKO, EDEK, DİPA ve Ekologlar “350 bin Anadolu Rum’u ve diğer nüfusa yönelik “barbarlık” yapıldığı ortak iddiasına yer verdikleri açıklamalarında sözde “Pontus soykırım gününü” unutmayıp, uluslararası alanda tanınması için çaba harcayacakları ortak görüşü dikkat çekti. Bazı partiler 19 Mayıs’ın Güney Kıbrıs için “Küçük Asya Pontus Rumlarını anma ve onurlandırma resmî günü olması” taleplerini de dile getirdi.