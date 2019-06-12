Spehar: "Crans-Montana’daki hayal kırıklığına rağmen umut var "

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, “Crans-Montana’da yaşanan hayla kırıklığına rağmen” hala umut olduğunu ifade ederek yapılan araştırmalarda Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm bulunmasının “Kıbrıs’taki iki toplumda en kabul edilen çözüm” olduğunu belirtti.



Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin himayesinde Lefkoşa’daki ara bölgede “Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partilerin Kıbrıs’ta Barışa Hizmette 30 Yıllık Diyalog” konulu bir konferansta konuşan Spehar, yukarıdaki ifadeleri kullandı. Konferans, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partilerin katılımıyla yapılan düzenli görüşmelerin 30. yıldönümü vesilesiyle yer aldı.



Konferansa katılmak amacıyla adada bulunan Slovakya Dışişleri ve Avrupa Konuları Bakanı Miroslav Lajčák, konferansta ana konuşmacı olarak Kıbrıslıların arzu ettiğinde, ülkesinin dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı ve Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek bir çözümün bulunmasının mümkün olduğuna inandığını söyledi.



Spehar, Kıbrıs sorununa hala çözüm bulunamadığını bu ortamda, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partilerini bir araya getiren forumun çok önemli olduğunu vurguladı.



Kıbrıs sorununa ve müzakerelerinin yeniden başlamaması konusuna da değinen Spehar, BM’nin her iki tarafın yaşayabilir müzakerelere yeniden katılmaları amacıyla destekleyici bir şekilde çalıştığını belirterek bu bağlamda BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute’nin atanmasına işaret etti.



