Spehar ile görüşmesi Rum basınında

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Alithia gazetesi: “Spehar İyice Dinledi” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve beraberindeki heyetin dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştüğünü, görüşmede Anastasiadis’in Spehar’a, şikayetlerini de dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis-Spehar görüşmesinin “sıradan” olmaktan çıkarak başka bir yönde gerçekleştiğini, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin raporuna ilişkin görüşlerini sunmasının yanı sıra, gerek Spehar gerekse BM’nin tutumu konusunda şikayetlerini bizzat Spehar’ın yüzüne söylediğini iddia etti.

Habere göre Anastasiadis, Genel Sekreter’in raporu konusunda Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yazılı sunmanın yanı sıra bazı düşüncelerini sözlü de dile getirirken, akabinde Spehar’ın, UNFICYP’in ve hatta BM’nin çeşitli olaylar karşısındaki tavrının “tarafsız olmadığı” iddiasında bulundu.

Gazete Anastasiadis’in, sınır kapılarının kapatılması ve salgın sürecinin yönetilmesi konularında Kıbrıs Türk tarafının tutumu karşısında BM’nin sesiz kalmasından ile kapalı bölge Maraş ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri konusundaki “eylemsizliğinden” duyduğu rahatsızlığı güçlü bir şekilde dile getirdiğini vurguladı.

Görüşme sonrasında ise Anastasiadis’in yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin raporuna ilişkin düşüncelerini dile getirmenin yanı sıra, uluslararası toplumun ve özellikle de Barış Gücünün tarafsız olma zorunluluğuna vurgu yaptığını” söylemekle yetindiğini belirten gazete, toplantıda hazır bulunanlardan biri olan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına ise geniş yer verdi.

HRİSTODULİDİS: “GERÇEK OLMAYAN AÇIKLAMALAR MEVCUT”

Hristodulidis açıklamasında, Anastasiadis’in Spehar’a şikayetlerini dile getirdiğini belirtirken “Barikatlar konusunda gerçekleri yansıtmayan açıklamalar yapılamaz. Sn. Akıncı’nın da aslında Anastasiadis’in söylediklerini doğrulayan açıklamaları var” şeklinde konuştu.

BM’nin, sınır kapıları ve “Spitfire (Cafe)” konularında açıklamalarda bulunduğu halde, "kapalı bölge Maraş konusunda açıklama yapmamasının söz konusu olamayacağını” iddia eden Hristodulidis, Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin çok net kararları olduğunu ifade etti.

YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ

Hristodulidis, Spehar’ın toplantıda, “Kıbrıs Türk tarafının Yeşil Hat Tüzüğü’ne ilişkin herhangi bir şikayetini kendilerine iletmediğini” de belirterek “yapılmış bazı belirli açıklamalara veya Sn. Özersay tarafından gönderilen mektuplara dair bir değinmede bulunmadığını” iddia etti.

Hristodulidis, “salgınla ilgili alınan önlemlerin bazıları tarafından kasıtlı olarak farklı gösterildiği ve siyasi anlamlar yüklenmeye çalışıldığını” savunarak “özellikle sınır kapılarına ilişkin kararlarda hiçbir siyasi amaç güdülmediğini” öne sürdü.

Salgının henüz geçmediğini ve yeni bir dalgadan kaçınılması adına sürekli hazır olma mecburiyetleri bulunduğunu dile getiren Hristodulidis, Anastasiadis’in Spehar’la görüşmesinin “çok iyi ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, açık ve samimi bir diyalog yapıldığını” sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Spehar Tarafsız Olunmaması Konusunu Anastasiadis’ten Bir Kez Daha Dinledi – Anastasiadis BM’nin Tutumunu Protesto Etti”.

Fileleftheros: “Suçlu Spehar – Olayların Raporda Tarafsız Aksettirilmemesi Konusunda Başkanlığın Hoşnutsuzluğu – Anastasiadis Spehar’a Raporda Nelere Değinmeyi Unuttuğunu Hatırlattı”.