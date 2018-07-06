BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri’nin taraf arasında temaslar için görevlendirdiği Jane Holl Lute’nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini söyledi.
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bu sabah görüşen Spehar, Lute’nin adaya ay sonu gelmesinin beklendiğini kaydetti.
SPEHAR: “MÜZAKERELERİN NE ZAMAN YENİDEN BAŞLAYACAĞI LUTE’NİN TEMASLARINDAN SONRA BELLİ OLACAK”
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs müzakerelerinin ne zaman yeniden başlayacağının, BM Genel Sekreteri’nin taraf arasında temaslar için görevlendirdiği Jane Holl Lute’nin liderlerle yapacağı temaslardan sonra netleşeceğini söyledi.
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