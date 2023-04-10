Stefanu: "Bölünme bizi tehdit ediyor"

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Kıbrıs’taki bölünmenin kendilerini tehdit ettiğini” savundu.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anılması etkinliğinde yapmış olduğu konuşmaya geniş bir şekilde ter verdi.

Habere göre Stefanu, Kavazoğlu ve Mişaulis’e atıfta bulunarak her ikisinin de ortak vatanın özgürlüğü vizyonunda hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

AKEL’in özgür, bağımsız, demokratik, barışçıl aynı zamanda Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin ortak vatanı olan bir Kıbrıs için mücadele ettiğini söyleyen Stefanu, ortak vatan vizyonunun, Kıbrıs sorununun çözümünün ön şartı olduğunu belirtti.

Stefanu bunun aynı zamanda “bölücü statükoyla” uzlaşmalarının reddini gerektirdiğini ifade etti.

AKEL’in, önlerinde çok seçenek bulunduğuna dair düşünceyle hem fikir olmadığını ifade eden Stefanu “ya siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu çözüm ya bölünme olgusunun, 1974 sonrasında gerçek bir tehlike olduğunu, AKEL’in, çözüm için daha iyi koşullar yaratacak belli belirsiz bir anın beklenmesi mantığıyla da hem fikir olmadığını, gelişmelerin geçen zamanla birlikte “bölücü olguları” pekiştirdiğini gösterdiğini belirtti.

Stefanu, “bölünmüşlüğün kendilerini tehdit ettiğini, çözümün tüm herkesin geleceğiyle ilgili olduğunu” ifade etti.

Kıbrıs sorununun bugün tehditkar bir durum içerisinde olduğunu ifade eden Stefanu, müzakerelerin, Guterres çerçevesi temelinde kaldığı yerden yeniden başlaması gerekliliğini de vurguladı.

Seçimlerin sona erdiğinden de bahseden Stefanu, sorunların çözüm beklediğini de söyledi.