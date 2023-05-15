Stefanu'dan Kıbrıs sorunu açıklaması

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bir etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan bahsetti.
Politis gazetesine göre Stefanu, “hiçbir zaman işgalin oldubittilerini kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini ” söyledi.
Stefanu, Türkiye’de dün yapılan seçimler nedeniyle ileriki günlerde, seçimi kazanacak kişinin bir uzlaşmayı ileriye götürmeye hazır olup olmadığı tartışmalarının başlayacağını söyledi.
Stefanu açıklamasında ayrıca, kendilerinin yapması gerekenlerden şaşmaması gerektiği üzerinde de durdu.