Stefanu'dan Kıbrıs sorunu açıklaması

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, bir etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunundan bahsetti.

Politis gazetesine göre Stefanu, “hiçbir zaman işgalin oldubittilerini kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini ” söyledi.

AKEL olarak kendilerinin “işgalin ve defakto bölünmüşlüğün” karşısında olduklarını belirten Stefanu, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yeniden karışması, herkesin kendi yerine geri dönmesi, engeller, bölünmüşlük, milliyetçilik, nefret olmaksızın özgür, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için, mümkün olduğu kadar ve güçleri ölçüsünde durumu, Kıbrıs sorununun çözümüne çevirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Stefanu, Türkiye’de dün yapılan seçimler nedeniyle ileriki günlerde, seçimi kazanacak kişinin bir uzlaşmayı ileriye götürmeye hazır olup olmadığı tartışmalarının başlayacağını söyledi.

Stefanu açıklamasında ayrıca, kendilerinin yapması gerekenlerden şaşmaması gerektiği üzerinde de durdu.