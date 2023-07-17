Stefanu, Lukaidis ve Damianu’dan Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalar

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, çözüm fırsatı bir anda ortaya çıkmayacağı gibi, bunun üçüncü şahıslar tarafından kendileri için yaratılmayacağını da söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Stefanu dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, bunu (çözüm fırsatını) BM Genel Sekreteri'ne ikna edici bir şekilde başvurarak, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'ni, müzakerelerin 2017 yılında kaldığı noktadan devam etmesiyle ilgili bir inisiyatif alması konusunda teşvik ederek oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmasında buna odaklanmaları gerektiğini de ifade eden Stefanu, çözüme ulaşmak için nasıl davranmaları gerektiği konusunda geçmişten sonuçlar çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun içerisine girdiği umutsuz durumla ilgili ciddi endişesini de dile getiren Stefanu, gelmiş geçmiş en uzun çıkmazın yaşandığını öne sürdü.

Çözüm için acele ettiklerini ve bunu başarmak için inisiyatifler almaları gerektiğini de ifade eden Stefanu, tarihi gerçekliğin savunulmasının yalnızca kahramanlara değil, gelecek nesillere yönelik borçları olduğunu da sözlerine ekledi.

AKEL’in Rum Meclisindeki grup sözcüsü Yorgos Lukaidis de dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, zor aşamalardan geçmelerinin en güvenli yolunun üzerinde anlaşmaya varılmış şeylere ve bugüne kadarki müzakere kazanımlarına bağlı kalmaları, aynı zamanda olumlu bir gündem önermeleri olduğunu söyledi.

AKEL milletvekillerinden Aristos Damianu da dün bir anma töreninde yaptığı konuşmada, kayıplar konusuna değinerek “kayıplar konusunun vatana karşı işlenen suçun en trajik boyutlarından biri olduğunu” ifade etti.