Stefanu'ndan Kıbrıs sorunu açıklaması

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, bugün Rum basınında yer alan demecinde, iç konular yanı sıra Kıbrıs sorununa da değindi.

Politis gazetesinde yer alan demecinde Rum hükümetine yönelik eleştirilerde de bulunan Stefanu, Rum hükümetinin, Türkiye’nin ileri sürülen meydan okumalarından bağımsız olarak, durumların kendi istedikleri gibi gittiğini ortaya koyduğunu, ancak gerçeğin böyle olmadığını savundu.

Crans Montana’dan bu yana Türkiye’nin konferansın başarısızlığı ve bunu takip eden şeylerle ilgili sorumluluklarından arındırıldığını ve gerçeğin bu olduğunu savunan Stefanu, BM Genel Sekreteri ve uluslararası faktörün kayda geçirdiği şeyin bu olduğunu ifade etti.

Bu gibi meselelerde, kendi aralarında ne söylediklerinin, hükümetin aynı zamanda AKEL veya Güney Kıbrıs’taki başka bir siyasi partinin ne dediğinin pek de önemi olmadığını dile getiren Stefanu “önemli olan seni değerlendirenlerin ne söylediği ve kayda geçirdiğidir” dedi.

Sözlerinin devamında “söyledikleri şey, Türkiye’nin Crans Montana’da yapıcı olduğu ve başarısızlıkla ilgili sorumluluğun ise iki tarafa da ait olduğudur” ifadelerini kullanan Stefanu, bu tek başına, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir şeyi doğru yapmadığı anlamına geldiğini savundu.

Gazeteye demecinde, Kıbrıs sorununun çözümünün acil olduğunu da belirten Stefanu “yasadışı ve korsan Türk faaliyetleri aynı zamanda Erdoğan’ın genel tavrından bağımsız olarak, kendilerinin yurt dışında, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini ileriye götürmek, yurt içinde ise, halkın, çözüm haricinde bu memleketin geleceğinin güvenceye alınmasına ilişkin başka bir yol olmadığını anlaması için inisiyatifler alınması gerektiğini” sözlerine ekledi.