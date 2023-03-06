Stefanu’dan Yeşilırmak’taki Deprem Şehitleri Ailelerine Taziye

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, dün Yeşilırmak’a giderek Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin Yeşilırmak’ta yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Aşağı Pirgo’da köy muhtarı Nikos Kleanthus ve sakinleri ile görüştü. Stefanu burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değinerek, “Kıbrıs çok güzel, bölünmüş olmak için küçük, hepimizi alacak kadar büyük” dedi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Yeşilırmak’a giderek Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin Yeşilırmak’ta yaşayan yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu, ardından, “yavaş yavaş ölüyor” dediği Aşağı Pirgo’da köy muhtarı Nikos Kleanthus ve sakinleri ile görüştü.

Fileleftheros’un “Dillirga’dan Mesaj… Stefanu: İnsan Acısı Dikenli Tel Tanımıyor” başlıklı haberine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Pirgo’ya döndükten sonra yaptığı açıklamada, Yeşilırmak’ta Türkiye’deki depremde anne-babalarını kaybeden iki kardeşi ve şu anda bakımlarını üstlenen büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret ettiğini, AKEL bölge biriminin topladığı bağışı AKEL Merkez Komitesi’nin eklediği katkıyla birlikte bu aileye verdiğini anlattı.

Bu aileyi ziyaret etme amacını “onların acısı bizim de acımız. İnsan acısı ne dikenli tel tanır ne de fiili bölünmüşlüğü” Stefanu Kıbrıslı Türklerin bu mesajı çok yoğun aldığını, bunu ziyaret ettiği Gazimağusa’daki depremden etkilenen ailelerde de gördüğünü söyledi.

Stefanu Pirgo’da da muhtar ile bir araya gelerek bölge sorunları hakkında bilgi aldı. Bölgedeki insanların hayatta kalabilmek için daha çok teşvike ihtiyaç duyduğunu belirterek “Aşağı Pirgo yavaş yavaş ölüyor. Gençleri burada tutabilmek için daha neler verilebileceğinin araştırılması gerek” dedi.

“KIBRIS ÇOK GÜZEL, BÖLÜNMÜŞ OLMAK İÇİN KÜÇÜK, HEPİMİZİ ALACAK KADAR BÜYÜK”

Stefanu bölgede yaşayan Rumların taleplerini yeni Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’ya ileteceğini, bütçedeki harcamaların artırılmasının mümkün olmadığını fakat kronikleşmiş sorunların halli için herkesin iyi niyet sahibi olduğunu söyledi.

Stefanos Stefanu “Kıbrıs çok güzel, bölünmüş olmak için küçük, hepimizi alacak kadar büyük” dedi ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının sürdürülmesi gereğine işaret etti.

AKEL Genel Sekreteri’ne yeni hükümetle ilgili ilk izlenimi soruldu. Henüz çok erken olduğuna dikkat çeken Stefanu “muhalefetteyiz ama sorumluyuz” dedi ve görüş belirtmek için yeni hükümetin politikalarının içeriğini görmeyi bekleyeceklerini söyledi.

Haravgi haberi manşetten “Bölünmüş Olmak İçin Küçük, Hepimizi Alacak Kadar Büyük… AKEL Genel Sekreteri’nin Pirgo Dillirga Bölgesi Gezisi Sonrasındaki Sonraki Mesajı” başlığıyla aktardı