Stewart, iki tarafın ticaret odalarıyla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Rum Ticaret ve Sanayi Odasıyla (KEVE) geçen salı günü bir görüşme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Sınır Kapıları, Ticaret ve Dolaşım- Colin Stewart’tan Kıbrıslı Türk ve Rumlar Arasındaki Ekonomik Bağların Güçlendirilmesi İçin İki Ticaret Odasıyla Görüşme” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, ek geçiş noktaları açılması ve iki taraf arasındaki ticaretin genişlemesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) de inisiyatifleriyle öne çıkmakta olduğunu yazdı.

Stewart’ın iki tarafın ticaret odalarıyla görüştüğünü ve görüşmede ateşkes hattı aracılığıyla ticaret konusunun ele alındığını yazan gazete, öte yandan siyasi partiler, sendikalar ve organize grupların, 27 Mayıs’ta, iki taraf arasında yeni geçiş noktalarının açılmasını isteyecekleri bir etkinliğe hazırlandıklarını anımsattı.

Haberinde BM’nin, Stewart’ın iki tarafın ticaret odalarıyla görüşmesi konusunda Twitter’da bir paylaşımda bulunduğunu ileten gazete, BM’nin yaptığı paylaşımda, iki ticaret odasının ticaret sektöründeki fırsatların artırılmasını güçlü bir şekilde desteklediğini ve bunu başarmanın yolunun, yeni geçiş noktalarının açılması olduğunu ifade ettiklerini belirttiğini aktardı.

BM’den yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmenin merkezinde, gelecekteki bir çözüme ilişkin perspektiflerin canlı tutulmasının bir yolu olarak, tüm adadaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin acil gereksinimin bulunduğunu yazan gazete, ada içerisinde artan ticari işlemler için uygun şartlar meydana getirilmesi konusunda, açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirtti.

Açıklamada, iki taraf arasındaki daha fazla ekonomik aktivitenin iyi bir iş anlayışı meydana getirdiği ve bunun ise tüm adada, insanların yaşamına olumlu bir yansıması olacağı ifade edildi.

BM, açıklamasının sonunda, iki ticaret odasının ticaret sektöründe daha fazla fırsatlar olmasını güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bunu başarmanın yolunun, yeni veya daha yeterli geçiş noktaları olduğunu belirttiklerini de kaydetti.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen “yetkili bir kaynak” ise Kıbrıs Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, yeni sınır kapılarının açılması konusunun tartışılmadığını söylerken, böyle bir tartışmanın, iki tarafın öneri ve taleplerinin dikkate alınması kaydıyla yapılabileceğine işaret etti.

Haberde, bu konuyla ilgili olarak ezelden bu yana yapılan tartışmalarda, Rum kesiminin “Kokkina” (Erenköy) ve “Piroi” (Gaziler)’deki sınır kapılarının açılmasına özel önem verdiği de ifade edildi.

Gazeteye göre, Rum Ticaret ve Sanayi Odası KEVE ise açıklamasında, görüşmede, gelecekteki bir çözüme ilişkin perspektiflerin canlı tutulması için bir yol olarak, iki toplum arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili konuların ele alındığını belirtirken, KTTO ile KEVE’nin, Kıbrıslı Türk ve Rum işletmeleri temsil eden kuruluşlar olarak, ekonomik ilişkiler ve ticaretin geliştirilmesinin, iki toplum arasındaki güvenin güçlenmesine katkıda bulunacağını bildiklerini ekledi.

Politis gazetesi ise “Ticaret Aracılığıyla Sınır Kapılarını Yıkıyorlar” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Rum Ticaret ve Sanayi Odası KEVE arasında son dönemde önemli konular tartışılmakta olduğunu öne sürdü.

Bu konular arasında, Yeşil Hat Tüzüğü temelinde ticari ürün listesinin genişlemesi, yalnızca ticari amaçlı kullanım için yeni bir geçiş noktası açılması, aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin Rum tarafındaki iş piyasasında daha fazla istihdam edilmesinin bulunduğunu belirten gazete, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki ticari ilişkilerin daha fazla derinleşmesi amacıyla geçen salı günü KTTO ile KEVE arasında bir görüşme yapıldığını yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, bunun anlamlı bir görüşme olduğunu, öte yandan AB’nin ilgili yönetmeliği temelinde Yeşil Hattan geçen ürünlerin genişletilmesiyle ilgili gelişmelerin sürdüğünü yazan gazete, yalnızca ticari amaçlar için bir geçiş noktası açılması konusunun daha ele alındığını yazdı.

Gazeteye göre KEVE’den bir kaynak ise konuyla ilgili açıklamasında, yalnızca ticari kullanım için yeni bir geçiş noktası açılmasıyla ilgili görüşmeler yapıldığını ve bunun ek trafik sıkışıklığı meydana getirilmemesi için Lefkoşa şehri dışında olacağını ileri sürdü.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen “aynı kaynak”, Avrupa Komisyonuyla istişare halinde, Yeşil Hattan geçen ürünlerin listesinin genişletilmesi için çaba gösterildiğini de söyledi.

İstişarelerde ele alınan diğer önemli bir noktanın ise, Kıbrıslı Türk çalışanların, Rum işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda, Rum tarafındaki iş piyasasına daha fazla katılım göstermesi için çaba harcanması olduğunu yazan gazete, oteller, perakende ticaret ve özel hizmet alanları gibi ekonominin belirli sektörlerinde boş pozisyonlar olduğuna işaret etti.

Gazetenin “elde ettiği bilgilere” göre, Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla iki toplum arasındaki ticari ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesine özel ilgi gösterdiğini savunan gazete, bundan ötürü Avrupa Komisyonu, KTTO ve KEVE temsilcileri arasındaki üçlü görüşmelerin yoğunlaştırıldığını öne sürdü.

Gazete, her iki ticaret odasının da ticaret alanında daha fazla fırsatlar olmasını istediklerini ve her iki ticaret odasının da bunun olmasının bir yolunun, yeni veya yeterli geçiş noktaları olduğunu söylediklerini ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Ekonomik İlişkiler ve Ticaretin Geliştirilmesi” başlığıyla yer aldı.