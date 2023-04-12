Stewart’ın müzakerecilerle görüşmesi Rum basınında

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Rum müzakereci Menelaos Menelau’yla yaptığı görüşme Rum basına yansıdı.

Fileleftheros gazetesi "Diyalog ve Hazine Avı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Rum müzakereci Menelaos Menelau’yla Ledra Palace’ta biraraya geldiğini yazdı.

Gazete, “Kıbrıslıların endişeleriyle BM’nin önceliklerinin farklı olduğu” yorumuyla yansıttığı haberinde, Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişme yaşanmamasının yarattığı boşluğun BM tarafından sosyal aktivitelerle doldurulmaya çalışıldığı yorumunda bulundu.

Gazete, BM tarafından Gazimağusa’da yapılacak iki toplumlu “Hazine Avı” etkinliğine değinen ve BM’nin Gazimağusayı “bir çocuk parkı olarak gördüğü” yorumunda bulundu.

Stewart’ın dün Olgun ve Menelau’yla görüşmesine ilişkin BM tarafından yapılan resmi açıklamaya da yer veren gazete, Stewart-Olgun-Menelau görüşmesinde, dönem dönem teknik komitelerin gündemine gelen bazı önerilerin ele alındığını belirtti.

Bir sonraki görüşmenin Nisan ayının son haftasında yapılacağını da aktaran gazete, Menelau’nun Paskalya Yortusu sebebiyle görüşmede pilavuna ve zivaniya ikramında bulunduğunu yazdı.