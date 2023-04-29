Strazburg’da düzenlenen eyleme Rum Avrupa Milletvekillerinden biri bile katılmadı

Almanya’nın terör örgütü PKK üyeliği ve terör faaliyetleri nedeniyle Avrupa Tutuklama emriyle aradığı ve Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, iadesine onay verdiği Kenan Ayaz için Strazburg’da düzenlenen eyleme hiçbir Rum Avrupa milletvekilinin katılmadığı bildirildi.

Fileleftheros haberi “Kenan Ayaz’a ‘Kapak’… Tek Bir Kıbrıslı Avrupa Milletvekili Bile Strazburg’daki Eyleme Katılmadı, Milletvekili Kosti Efstathiu Katıldı” başlığıyla aktardığı haberine eylemcileri yansıtan bir fotoğraf ekledi ve “Maalesef eyleme Kıbrıs’ın altı Avrupa milletvekilinden biri bile katılmadı” vurgusunu yaptı.

Gazeteye göre Ayaz’ın Almanya’ya, ardından da Türkiye’ye iadesini engellemek için Avrupa Birliği’nde hassasiyet yaratma maksatlı eyleme sadece Kostis Efstathiu isimli Rum milletvekili, bazı İrlanda ve Fransa Avrupa milletvekilleri, Strazburg ve diğer kentlerde yaşayan bazı Kürtlerden oluşan 12 kişi katıldı.

Habere göre 15-18 Nisan’da Oroklini’deki polis tutukevinde kalan Ayaz 19 Nisan’dan beridir Rum Merkezî Cezaevi’nde, avukatı Efstathios Efstathiu’nun açtığı temyiz mahkemesi gününü bekliyor.

Akraba ve arkadaşlarının Ayaz’ı cezaevinde ziyaret etmesine ve kişisel eşyalarını almasına, avukatı Efsathios Efstathiu’nun başvurusu üzerine Rum Adalet ve İnsan Haklarını Koruma komiseri Maria Stilianu-Lottidi’nin Cezaevi Müdür Vekili’ne “halledin” emri verdiği 26 Nisan’a kadar izin verilmediği kaydedildi.