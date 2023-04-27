Sudan'dan tahliyeler başladı...

Rum Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Rumların Sudan’dan tahliyesi konusunda açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, ilk kaygılarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ile ailelerinin Sudan’dan tahliye edilmesi olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, şu ana kadar Kıbrıs asıllı 11 kişinin Sudan’dan tahliye edildiğini ifade etti.

10 kişinin sabah saatlerinde Güney Kıbrıs’a ulaştığını, bir kişinin de 25 Nisan’da Ürdün’ün Aqaba kentine nakledildiğini ifade eden Kombos, 4 kişinin daha Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini, 7 kişinin de dünden itibaren otobüsle Mısır’a seyahat etmekte olduğunu ifade etti.

Gazete, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen ve Kıbrıslıların listesinde yer alan bir kişinin de ülkede kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Dışişleri Kombos açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın sivillerin ülkelerine gitmelerinden önce ara istasyon teşkil ettiğini ve bu gibi durumlarda Güney Kıbrıs’ın bölgede güvenli bir liman teşkil ettiğinin teyit edildiğini sözlerine ekledi.

Dün Sudan’dan 6 uçuş beklendiğini, bir önceki günden dün akşama kadar ise 5 uçuş gerçekleştiğini ve toplamda 391 kişinin ülkeden tahliye edildiğini kaydeden gazete, 281 kişinin olduğu 2 uçuşun da İngiltere’ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığını ekledi.