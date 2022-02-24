Surların onarımı için teknik komiteden öneri

Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bahçe kısmında bulunan ve geçtiğimiz gün çökme yaşanan “Quirini” surlarının onarımı konusunda İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum eş başkanı Sotos Ktoris’ten yardım önerisi geldi.

Fileleftheros gazetesi, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum eş başkanı Sotos Ktoris’in, geçen pazartesi günü yıkılan “Ouirini” surlarının onarımı için destek vermeye hazır olduklarını Kıbrıs Türk eş başkana ilettiğini yazdı.

Habere göre Ktoris, dün konuya ilişkin açıklamasında, dün komitenin Kıbrıslı Türk eş başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve konu hakkında bilgi aldıklarını belirterek, KKTC makamlarının surlar konusunda kendi başlarına ilerlemek istediklerini öne sürdü.

Ktoris, surlardaki yıkımın bakımsızlık, aşırı yağışlar ve bölgedeki inşaatlar sebebiyle olabileceğini belirtirken surların onarımının komitenin yetki alanında olmadığını da ifade etti.