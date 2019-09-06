Suudi Arabistan’ın Güney Kıbrıs’taki ilk büyükelçisi güven mektubunu sundu

Suudi Arabistan’ın Güney Kıbrıs’taki ilk büyükelçisi Khaled Mohammed Al Sharis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün güven mektubunu sunduğu haber verildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, iki ülke için de ortak hedef olduğunu ve bunu dün düzenlenen törende, gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gerekse Suudi Arabistan Büyükelçisinin vurguladığını yazan Fileleftheros, Büyükelçinin güven mektubunu sunması sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda geliştiğine işaret ettiğini aktardı.

Al Sharis’in, görev merkezi Güney Lefkoşa’da olacak olan ilk Suudi Arabistan büyükelçisi olacağını belirten gazete, Anastasiadis’in de törende yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin son beş yıldır sahip olduğu önemli ilerlemeye atıfta bulunduğunu aktardı.

Rum Yönetimi’nin, Suudi Arabistan’ın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarına verdiği desteğe büyük önem verdiğini de dile getiren Anastasiadis, Al Sharis’ten, ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu bir şekilde, İslam Konferansı Örgütünün Kıbrıs’la ilgili önümüzdeki kararlarına da olumlu bir şekilde katkıda bulunmasını istediğini aktardı.

Konuşmasında Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına da değinen Anastasiadis, BM çerçevesindeki çabaya aynı zamanda müzakerelerin, çabaların sürmesi için temel olarak ortaya konulan BM Genel Sekreterinin altı parametresi çerçevesinde sürmesine yönelik istikrarlı taahhüdünü de belirtti.

Konuşmasında “Türkiye’nin faaliyetlerine ve Kıbrıs aleyhindeki MEB’de gerçekleştirdiği meydan okumalarına” da değinen Anastasiadis, uluslararası toplumun desteğinin, Güney Kıbrıs açısından sahip olduğu öneme de işaret etti.

TORNARİTİS BAĞDAT’TA BİR TOPLANTIYA KATILDI

Gazete başka bir haberinde ise, Rum milletvekillerinden Nikos Tornaritis’in bir Rum heyetinin başkanı olarak Bağdat’ta gerçekleştirilen Asya Parlamenterler Asamblesi toplantısına katıldığını yazdı.

Gazeteye göre Tornaritis burada yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ın bir barış köprüsü olarak, Asya Parlamenterler Asamblesinin hizmetinde olduğunu” dile getirdi.