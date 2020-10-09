Suudi arap mahfuz’la birlikte 42 kişiye vatandaşlık verildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ailece Seyşeller’e gitmek için kullandığı özel jetin sahibi Suudi Arap Abdurrahman Mahfuz’un, yatırım karşılığı satın aldığı bir vatandaşlık sayesinde anne-babası, eşleri, eşlerinin anne-babaları ve çocukları olmak üzere toplam 42 kişinin bedava vatandaşlık aldığı bildirildi.

Rum Meclisi Denetim Komitesi’nin yatırım karşılığı pasaport uygulaması gündemiyle dün gerçekleştirdiği toplantıda Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis tarafından açıklanan yeni ayrıntılar bugünkü gazetelerde geniş ölçekte yer aldı.

Haravgi “Bütün Hareme ‘Altın’ Pasaport… Anastasiadis’in Jetli Suudi Arap Dostuyla İlgili Yeni Açıklamalar” başlıklı haberinde çoğu zaman yatırımcıların harem sahibi Araplar olduğuna, bu nedenle bu kişilerin iki veya daha fazla sayıdaki eşlerine de vatandaşlık verildiğine dikkat çekti.

Habere göre yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının 2013’e kadar çok ender durumlarda verildiğini ve sayının yılsa 30-40’ı geçmediğini belirten Mihailidis, söz konusu tarihte yapılan değişiklikle yabancı yatırımcı ve işadamlarına daha genel çerçevede ve taban yatırım miktarı düşürülerek vatandaşlık verilmeye başlandığını anlattı. Mihailidis Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin, yatırımcıların aile eşraflarına da vatandaşlık verilmesini öngörmediğine dikkat çekti.

Odisseas Mihailidis Mahfuz’un bir kız ve iki erkek kardeşi ile diğer üç kişi için toplu vatandaşlık başvurusunda bulunulduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun 2015’teki kararıyla toplam 6 vatandaşlık verildiğini anlattı. Daha sonra, bu kişilerin aile fertlerine toplam 36 vatandaşlık verildiğini de belirten Mihailidis “Suudi Arap’ın aile fertlerinden birinin iki eşi vardı ve bunlara da iki ‘altın pasaport’ verildi” dedi.

RESORT KUMARHANE NEDENİYLE EKSPRES PROSEDÜR

Gazete dünkü toplantıda açıklanan, Rum yönetiminin Limasol’daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye, normal prosedürler yerine ekspres prosedürlerle vatandaşlık verildiği bilgisine de yer verdi.

Habere göre son iki yıl içerisinde yapılan toplam bin 597 vatandaşlık başvurusundan 23’ü için, Rum İçişleri Bakanlığı’nın “hızlandırılsın” talimatı bulunduğu saptandı. Normal vatandaşlık prosedürü 215-716 gün sürerken 23 başvurunun işlemleri 101-283 (ortalama 169) günde tamamlandı. Yatırımları büyük olduğu gerekçesiyle işlemleri hızlandırılan 23 kişiden 18’inin Limasol’daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı kişiler olduğuna dikkat çekildi.

KDV ORANINDAKİ 2,5 MİLYAR EURO’LUK USULSÜZLÜK RUM VERGİ MÜKELLEFİNE…

Gazete “altın pasaportlar” için gayrı menkullerde KDV usulsüzlüğü yapıldığına, bunun için Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

Habere göre, Sayıştay tarafından yapılan incelemede Yatırım Karşılığı Vatandaşlık programı çerçevesinde satın alınan gayrı menkullerin büyük bölümünde, yatırım maksatlı yüzde 19 olması gereken KDV miktarı yerine ilk kez ve ikamet için satın alınan ve sadece özgün vatandaşlara uygulanması gereken yüzde 5 KDV uygulandığı saptandı.

Bu uygulamanın, üye devletlere sadece sosyal maksatlarla düşük KDV uygulama hakkı veren AB yönergesine uygun olmayabileceğine dikkat çeken gazete dünkü Meclis Denetim Komitesi toplantısında “Avrupa Komisyonu tarafından, şikâyet üzerine veya profesyonel araştırma bir denetleme yapılırsa Vergi Dairesi’nin izahat vermesi gerekecek” diyen Vergi Dairesi yetkilisi şunları da söyledi:

“Avrupa yönergesine uyulmadığı saptanırsa Kıbrıs’tan, aradaki (yüzde 19 yerine yüzde 5 KDV uygulanmasından doğan) 2,5 milyar Euro’luk farkı kendi kaynaklarından kapatması istenebilir. Yani yatırımcılara bağışlanan paraları biz (vergi mükellefleri) ödeyeceğiz”

SADECE GANA’DA…

Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Nüfus Dairesi’nin, Sayıştaylığın, vatandaşlık verilen kişilerin, yasal harçlarını ödeyip ödemediklerini denetlemesine izin vermediğini belirterek bu durumu Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü’ne (INTOSAI) aktardığını, INTOSAI yetkililerinin ise “benzer sorunla yalnız Gana’da karşılaşılıyor” dediklerini anlattı. Mihailidis “yani bizi Gana ile kıyaslıyorlar” vurgusunu yaptı.

Fileleftheros haberi “Suudi Arap 42 Kişiyi Daha Vatandaş Yaptı”, Politis “Casino Resort Sebebiyle Express Vatandaşlık” başlığıyla aktardı.