Takas öncesi yoğun perde gerisi

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında ilk eşzamanlı suçlu takasının dün gerçekleşmesiyle ilgili Rum basınında yer alan haberlerde, takas öncesinde yoğun perde gerisi çalışma yapıldığına dikkat çekildi ve takasın BM Barış Gücü’nün kolaylık sağlamasıyla gerçekleştiğine işaret edildi.

Alithia “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Sahte Devlet Arasında İlk Eşzamanlı Suçlu Takası” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının suç işledikleri için iadesini talep ettiği şahısların dün ilk kez eşzamanlı takas edildiğine işaret ederek bu olgunun önemine vurgu yaptı.

KKTC’nin Limasol’da Şubat 2018’de işlenen Ernest Leonidi cinayeti zanlısı 4 Gürcü’yü, Rum yönetiminin de Eylül 2018’de Yeni İskele’de işlenen Hasan Işık cinayeti zanlısı Pakistanlı’yı Barış Gücü aracılığıyla karşılıklı teslim ettiği hatırlatıldı.

KKTC MAKAMLARINA HERHANGİ BİR VARLIK KAZANDIRMAMAK İÇİN…

Haberde Rum tarafının, KKTC makamlarına herhangi bir varlık kazandırmamak maksadıyla takas konusunda ses tonunu düşük tuttuğuna, KKTC’nin ise takası, çok olumlu yorumlarla lanse ettiğine dikkat çekildi.

İki taraf arasında daha önce de şüpheli takası yapıldığını ancak dün ilk kez eşzamanlı iade gerçekleştiğini vurgulayan gazete, “Bu gelişme, BM’nin aylar süren arabuluculuğu neticesinde başarıldı. Edindiğimiz bilgilere göre bu örnekte taraflar arasında BM arabuluculuğunda dolaylı görüşmeler yapıldı” ifadelerine yer verdi.

Habere göre yetkili bir Rum kaynak “suçluların takas veya iadesindeki maksat işgal sebepli anormal durumun suç unsurları tarafından istismar edilmemesidir. Çünkü her iki tarafta da suç cezasız kalmamalıdır. Cumhuriyet makamlarının sahte devlet makamları ile doğrudan teması veya iş birliği olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Gazete, takas sırasında güvenlik kamerası tarafından alınan ve üç Gürcü şüphelinin görüldüğü görüntü eşliğinde verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuyla açıklama ve değerlendirmelerine atıf yaptı.

Politis “Kıbrıslı Türklere İlk İade… İki Toplumlu Aranan Şahıs Takası” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberi iç sayfasında “Arananları Takas Ettik… Leonidi’nin Katil Zanlıları İşgal Bölgelerinden Limasol’a… Geçen Ağustos’tan Beri İşgal Bölgelerinde Tutulan 4 Suçlunun İadesine Dair İstişareler Sonuç Verdi… Trikomo Cinayeti Zanlısı Pakistanlı’yı Teslim Ettik” başlık ve spotları altında detaylandırdı.

“Dört zanlı, teknik komiteler aracılığıyla da yapılmış görünen istişareler çerçevesinde, BM Barış Gücü’nün sağladığı kolaylık ile Ledra Palace’ta teslim edildi” ifadesini kullanan gazete, Rus mafyası üyesi olduklarını belirttiği Piruz Kavleashivili (31), Lasha Okmelashvili (33), Aleksi Gambarashivili (29) ve Sergio Aslanisvili (28) isimli Gürcistan vatandaşlarının bugün Limasol Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacağını yazdı.

Haravgi “Arananların Takasından Memnuniyet… İki Taraf BM Aracılığıyla Tutukluları Takas Etti” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın memnuniyet açıklamalarını öne çıkardı.

Fileleftheros ise Ledra Palace kara kapısının Güney’den çekilmiş fotoğrafı eşliğinde servis ettiği haberi “İşgal Bölgeleri ile Tutukluları Takas Ettik” başlığı altında özetledi.