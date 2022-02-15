“Talos 2022’” dün icra edildi

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasındaki hava savunma tatbikatı “Talos 2022’nin” dün icra edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelerin yer verdiği tatbikat, iki ülke arasındaki savunma iş birliği programının uygulanması çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması vesilesiyle gerçekleştirildiğini yazan gazete tatbikat senaryosunun, RMMO askeri tesislerine saldırı hedefiyle Rafale savaş uçaklarının alçak irtifadan uçmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Haberi “Rafale Kıbrıs Semalarında Uçtu” başlığıyla veren gazete tatbikatın esas amacının Güney Kıbrıs’ın savunma sistemini kontrol etmek ve RMMO personelini gerçekçi koşullarda eğitmek olduğunu da yazdı.

Politis gazetesi haberi “Fransız Rafale Uçakları Kıbrıs Üzerinde” başlığıyla aktardı.

Gazete tatbikat ile ilgili açıklamada, “Talos” tatbikatının, savunma ve güvenlik alanındaki ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmek için iki ülkenin işbirliğine hazır olduğu konusunda olumlu mesajlar gönderdiğine de vurgu yapıldığını yazdı.