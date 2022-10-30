Tansu Cidan’ın ölü bulunmasından 36 saat öncesine dair güvenlik kamerası görüntüleri

Tansu Cidan (41) isimli Kıbrıslı Türk’ün Rum Merkezî Cezaevi’nde tutulduğu sırada dövülerek öldürülmesi ile ilgili soruşturmasında cezaevi güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Rum polisi, cinayetle ilgili 8 hükümlünün dün çıkarıldığı mahkemeye, Cidan’ın ölü bulunmasından 36 saat önce yaşanan vukuatla ilgili kamera görüntülerini de sundu.

Fileleftheros’un “Ölü Bulunmasından 36 Saat Önce Olay… Kürt ve İki Kıbrıslı Türk Aktif Katıldı” başlıklı haberine göre kamera kayıtlarında, ölümünün resmen ilan edilmesinden 36 saat önce Çarşamba sabahı saat 09.24’te Cidan’ın, 1 numaralı şüpheli mahkûmun (adı belirtilmedi) teşviki ile “7” numaralı hücreye girdiği ve 1 numaralı şüpheli tarafından kapının dış tarafındaki anahtarla kilitlendiği görüldü.

Cidan, üzerinden kapısı kilitlenen 7 numaralı hücrede yaklaşık 8.5 saat kaldı ve saat 17.54’te çıktı. Bu süre içerisinde, mahkemeye çıkartılan ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan 8 şüpheliden 2’si Cidan’ı iki kolundan desteklenerek bu sefer 4 numaralı hücreye götürdü. Götürülmesi sırasında vücudu ve yüzü çarşafla örtülen Cidan 4 numaralı hücreden bir daha canlı çıkamadı. Gece saat 21.00 sularında şüphelilerden 3’ü, birinin elinde kırmızı bir fanila varken 4 numaralı hücreye girdi ve kısa süre sonra, kırmızı fanilada bir şey gizleyerek geri çıktı.

Gazeteye göre Cezaevi’nden yapılan resmi açıklamada, cezaevi yönetiminin Cidan’ın durumundan Perşembe gecesi saat 21.15’te, yani üç şüphelinin 4 numaralı hücreden çıkmasından 15 dakika sonra haberdar edildiği ve derhal çağrılan tıp görevlisinin Cidan’ı hayata döndürmeye çalıştığı, sonrasında Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayın polise 21.55’te bildirildiği kaydedildi.

Kamera kayıtlarında 26 Ekim Çarşamba günü saat 17.54’te Cidan’a (ayakta durması için) destek verildiği görülmesine rağmen o kanatta görev yapan Cezaevi görevlisi raporunda, Cidan’ın ölümünden bir gün önce sağlıklı göründüğü notunu düştü. Cezaevi açıklamasında ise saat 27 Ekim Perşembe günü 17.06’daki sayımda Cidan’ın ‘hazır bulunduğu, vücudunda görünen herhangi bir yaralanma veya herhangi şüpheli bir şey görülmediği, konuştuğu gardiyanlara hiçbir şey söylemediği” kaydedilmişti.

Gazete önceki akşam tutuklanan ve dün de Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan 8 mahkûmdan biri Kürt, ikisi Kıbrıslı Türk olduğu belirtilen 3 mahkûmun aktif rol almış göründüğünü de haberine ekledi.