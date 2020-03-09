Tarihi sorumlulukarın üstelenilmesinden söz etti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, özlü faaliyetler ve eylemlerle, ülke için tarihi sorumlulukların ve borcun üstlenilmesi gerektiğinden söz etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, EOKA’cı Grigoris Avksentiu için dün düzenlenen anma töreni çerçevesinde yapmış olduğu açıklamaya geniş yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, “vatanın topraksal bütünlüğünü koruyanların önünde saygı ile eğilmenin, tarihe olan borçlarına, ödenmemiş sorumluluklarını hatırlatmaya, Kıbrıs’ın özgürlüğünün kahramanlarına ve tanıklarına yönelik yıllara dayalı bir borç olduğunu” belirtti.

Avksentiu’nun ölümünün ardından 63 yıl geçtiğini ifade eden Hristodulidis, hâlâ daha ulusal saygınlıkları ve devredilemez hakları için mücadele etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Hristodulidis, mevcut durumun ulusal bir uzlaşmayı teşkil etmesinin mümkün olmadığını belirtirken, toplu sorumluluklarının da ülkenin tarihi devamlılığını garanti altına almak olduğunu savundu..

Konuşması sırasında Türkiye’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Hristodulidis, Türkiye’nin “saldırgan ve uzlaşmaz tavrından söz ederek Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde korsan ve kargaşacı devlete dönüştüğünü ayrıca siyasi çıkarlar elde etmek için de insan acısını kullandığını ” iddia etti.

Hristodulidis, günlük zorluklara, sorunlara karşın kendi hedeflerinin, devleti ve kurumlarını gerçekten yeniden birleştirecek, kurumsal devamlılığı sağlayacak, ayrıca güvenlik, refah ve vatandaşların insan haklarını garanti altına alacak, BM kararları ve AB değerleri temelinde iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde Kıbrıs sorununun çözümlenmesinden, başka bir şey olmadığını da ifade etti.

Hristodulidis, vatana karşı borçların ve tarihi sorumlulukların üstlenilmesi gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 14:53