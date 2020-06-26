Tasos İsaak ve Solomos Solomu için bu yıl yürüyüş yapmayacaklar

Derinya’daki 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına, yüzlerce motosikletlinin katılımıyla her yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen yürüyüş bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle yapılmayacak.

Alithia gazetesi haberinde, İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifinin açıklamasına yer verdi.

Habere göre, İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifi yaptığı yazılı açıklamada İsaak ve Solomu’nun ölümünün bu yıl 24’üncü yılı olduğunu anımsatarak koronavirüs pandemisi ve yürürlükte olan bulaşıcı hastalıklarla ilgili kararların, motosikletlilerin yine yolda bir araya gelmesine olanak tanımadığını belirtti.