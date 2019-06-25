Tatar'ın açıklamaları Rum basınında

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yapmış olduğu, özellikle Maraş konusundaki açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Alithia gazete haberi “Tatar: Maraş’ı Kıbrıs Türk Yönetiminde Açacağız” başlığıyla aktarırken Başbakan Tatar’ın açıklamalarına geniş bir biçimde yer verdi.

Haravgi gazetesi “Tatar, Maraş İçin Israrlı” başlığını kullanırken Politis gazetesi, Başbakan Tatar’ın açıklamalarını “Maraş, Otelleri İstiyorlar” başlığı altında verdi.

Fileleftheros gazetesi ise “Tatar’ın Açıklamaları Osmanlı Toprağıymış Gibi Gösterme Çabaları- Türkler Maraş ile Nasıl Oynuyor” başlıklarını kullandı.