Tatar-Locroix görüşmesi Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’le görüşmesinde dile getirdiğini talepleri, Tatar’ın dünkü açıklamaları ve Lacroix’nun Pile bölgesini ziyareti Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Her Şeyi Kendi Taleplerine Göre Olsun İstiyor – Tatar UNFICYP Konusunda Ayrı Anlaşma ve ‘Tarafsız’ Bir Kişisel Temsilci İstiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’le gerçekleştirdiği görüşmede, “kendi kriterlerine göre kesip biçtiği talepleri içeren bir liste sunduğu” iddiasında bulundu.

Gazete, Tatar’ın talepler listesinde, KKTC’yle UNFICYP arasında anlaşma imzalanması ve BM Genel Sekreteri’nin “tarafsız bir temsilci ataması” maddelerinin yer aldığını iddia ederken Tatar’ın ayrıca “iki devletli çözüm tezlerini” de dile getirdiğini belirtti.

Gazete haberinin devamında ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın Lacroix’yla görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

- -Lacroix Pile’deki ara bölgeyi ziyaret etti

Gazete bir diğer haberinde ise, Lacroix’nın dün Pile’deki ara bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Habere göre, BM’nin bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Lacroix’nın dün Pile bölgesini ziyaret ettiği ve UNFICYP yetkilileri ve polisinden, gelişmeler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Gazete ayrıca, Lacroix’nın Tatar’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaları Kıbrıs Türk basınını kaynak göstererek okuyucusuna aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Tarafsız Temsilci ve Sahte Devletle Anlaşma – Tatar: Talebimiz Özel Temsilci Değil Kişisel Temsilci Atanmasıdır”.

Haravgi: “Tatar Kıbrıs Sorununda Tarafsız Temsilci İstiyor”.