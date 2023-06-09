Tatar ve Hristodulidis’in açıklamaları “aralarındaki uçurumu gösteriyor”

Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafının ocak ayında sağlanan Atlılar toplu mezarı kazısının başlaması mutabakatına uyarak, kazıya başlaması halinde KŞK Antropoloji Laboratuvarına ortak ziyaret gerçekleştirilebileceği açıklaması üzerine Rum tarafından gelen cevaplar, Rum basınında “Rum tarafı öteki taraf ön şart koştuğu sürece görüşme olamayacağı görüşünde” şeklinde yorumlandı.

Politis “Her Konuda Aralarında Uçurum Var… Kayıplar İçin Bir Görüşme Bile…” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son açıklamalarının “aralarında, kayıplar konusunda derin bir uçurum olduğunu ve bu konuda ortak dil aramaya hazır olmadıklarını" gösterdiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ortak ziyaretlerinden önce ocak ayında mutabakat sağlanan Atlılar toplu mezarında kazının başlaması gerektiğini vurguladığı açıklamasından alıntılar aktaran gazete, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in Rum tarafının kayıplar konusunda işbirliği yapmayı hiçbir zaman reddetmediği iddiasına yer verdi.

Gazeteye göre Letimbiotis, Rum yönetiminin “bu kadar hassas bir konuda bilgi saklayamayacağını, Hristodulidis’in, kamuoyuna açıklamaları ile olumlu ortam yaratmaya katkı yaptığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’a hiçbir engel koşmadan görüşme çağrısı yaptığını” savundu.

Gazete, “Kısacası, Kıbrıs Rum tarafı, öteki taraf ‘ön şartlar’–bu konuda önce Atlılar’da kazıların başlaması ve görüşmenin sonra gerçekleşmesi- koştuğu sürece görüşme olamayacağını düşünüyor. İçtenlik görüntüsü veriliyor ancak gerçekte taraflar arasında, insanî konuda bile uçurum olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) üçüncü üyesi Paul Henri Arni’nin, dün KİPE’ye yaptığı açıklamayı da aktardı.

Habere göre Arni, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’ten, Kıbrıs sorununa siyasi çözüm prosedüründe genel bir durgunluk yaşanan bu dönemde her iki taraf için de önemli konu olan kayıplarda adım atılması çabasına destek vermesini istedi.

Liderlerin KŞK antropoloji laboratuvarına ortak ziyaret için anlaşmasının ve destek tazelemelerinin çok yardımcı olacağına vurgu yapan Arni, KŞK’nın işine devam etmek için böyle bir desteğe ihtiyaç duyduğunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Danışmanı ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ziyaretin gerçekleşmesi için KŞK işbirliğinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Fileleftheros “Tatar Hiç Görüşmek İstemedi” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, seçilmesinin ardından yaptığı ortak yemek önerisini, BM’nin 22 Mayıs’taki resepsiyonuna katılmayı ve şimdi de KŞK’ya ortak ziyarette bulunmayı reddettiğini yazdı.

Alithia haberi “Tatar’dan Atlılar Tepkisi… Mayıs’ta Kazı Taahhüdüne Uyulmadığını Düşünüyor… KŞK Üçüncü Üyesi Paul Henri Arni İki Liderin Desteğine İhtiyaç Duyduğunu Vurguladı” başlığıyla verdi.