Tatbikat bugün başlıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğine dayanan ve 2017 yılından itibaren icra edilen “Medusa” isimli çok uluslu hava deniz tatbikatı bugün başlıyor.

Mısır İskenderiye geniş bölgesinde ve Kahire FIR hattında icra edilecek “Medusa 2020” tatbikatı 6 Aralık tarihine kadar sürecek.

“Medusa 2020” tatbikatına bu yıl, ilk kez, Fransa ve Birleşik Arap Emirliklerine ait kuvvetler de katılacak.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberinde TC Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Pınar Kara’nın tatbikatla ilgili açıklamasına da yer verdi.