Tatbikatta KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yüzünden ortaya çıkan gerilim sürerken, aralarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 8 ülke, savaş uçakları ve gemileriyle ortak tatbikat düzenledi. Nemesis Tatbikatı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait bölgeler ihlal edildi.

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle yaşanan rekabet askeri gerilimi artırırken Kıbrıs adasının güneyinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, İsrail ve Mısır'a ait gemi ve savaş uçaklarının katıldığı ve bu yıl sekizincisi düzenlenen "Nemesis" tatbikatı, Güney Kıbrıs'ın sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" ilan ettiği 1, 2, 8 ve 9'uncu parsellerde gerçekleştiriliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİ KATILDI

8 ülkenin katılımıyla düzenlenen tatbikata bu yıl 15 gemi ve 13 uçak katıldı. Tatbikatta hidrokarbon platformlarına terör saldırısını göğüsleme, şüpheli gemileri denetleme, gemilerde yangın söndürme, yaralıların kurtarılması ve hava yoluyla taşınması, terk edilen platformdan toplu tahliye ve deniz kirliliğini göğüsleme senaryoları icra edildi.

TATBİKATTA KKTC'YE AİT BÖLGELER İHLAL EDİLDİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ilan ettiği sözde "Münhasır Ekonomik Bölgesi" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ( Kktc ) ait bazı bölgelerde çakışıyor. KKTC, Türkiye'nin de desteğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hidrokarbon arama çalışmaları için ruhsat vermişti.