TDP ve DİSİ federasyon çabalarına bağlılık belirtti

Mine Atlı başkanlığındaki TDP heyeti ile Annita Dimitiru başkanlığındaki DİSİ heyetinin dün DİSİ merkez binasında bir araya geldiği bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, Atlı ve Dimitriu, Kıbrıs sorununun iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde çözülmesi çabalarına bağlılık belirtti.

Çözümün hiç olmadığı kadar ivedi olduğu görüşünü ortaya koyan Dimitriu, BM Genel Sekreterinin bir özel temsilci atamasını beklediklerini söyledi. Dimitriu “TDP Başkanı ile iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliği olan, işgal askerlerinin bulunmadığı bir çözüm için çabalarımızı hiç olmadığı kadar çok yoğunlaştırmamız gerektiğinde uzlaştık” ifadesini kullandı.