TDT Genel Sekreteri’nin KKTC bayraklı kutlama mesajı Rum basınında

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünü, KKTC bayrağının TDT amblemiyle birlikte yer aldığı fotoğrafla birlikte yayımladığı kutlama mesajı, "Rum yönetiminin, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üyeliğiyle ilgili çabalarının karşılıksız kaldığını" ortaya koydu.

Fileleftheros haberi “TDT ‘KKTC’nin Gözlemci Olarak Üyeliğinde Israr Ediyor… Lefkoşa’nın, ‘Devlet’ Değil Varlık Olarak Kabul Edildiği Mesajlarına Rağmen” başlığıyla aktardı.

Haberde Rum yönetiminin, Özbekistan’ın Başkenti Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (DTD) zirvesinde KKTC’nin gözlemci üye statüsü verilmesinin hemen ardından, zirveden KKTC’nin “Teşkilata devlet değil ‘varlık’ olarak kabul edildiği ve tanınması sonucu çıkmadığı” mesajını vermek için yoğun çaba harcadığı hatırlatıldı.

Rum yönetiminin, TDT zirvesinin ardından “içte sarsıntı çıkmasını engellemek ve Türk tarafının ana talebi olan; KKTC’nin Teşkilata devlet olarak değil varlık, yani toplum olarak kabul edildiği” mesajını vermek için yoğun çaba harcadığını hatırlatan gazete “Lefkoşa’nın resmî tezinin, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamalarla doğrudan alakası olmadığı görünüyor” vurgusunu yaptı.

Gazete TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajını tam metin halinde aktardı ve “Ömüraliyev’in mesajı TDT’nin resmî web sitesinde sahte devlet bayrağının Teşkilat amblemiyle birlikte görüldüğü fon bayrağı eşliğinde yayımlandı” ifadesini kullandı.