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Tecavüz olayı yalan çıktı

Tecavüz olayı yalan çıktı
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İsrailli bir grup genç tarafından toplu tecavüze uğradığını iddia eden ve aleyhinde Rum Yönetimi’nce kamu davası açılan 19 yaşındaki İngiliz turistin, mahkeme tarafından suçlu bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 5 aydır süren davada dün karar aşamasına gelindiğini; İngiliz turistin yalan beyanda bulunduğu, çelişkili ifadeler verdiği, yargıcı yanıltmaya çalıştığı ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu ve cezasının 7 Ocak’ta açıklanacağını yazdı.

Haberde, bir grup kadının da, İngiliz turistin cinsiyete dayalı şiddete uğradığı gerekçesiyle, mahkeme avlusunda eylem yaptığı kaydedildi.

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