Tecavüz olayı yalan çıktı

İsrailli bir grup genç tarafından toplu tecavüze uğradığını iddia eden ve aleyhinde Rum Yönetimi’nce kamu davası açılan 19 yaşındaki İngiliz turistin, mahkeme tarafından suçlu bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 5 aydır süren davada dün karar aşamasına gelindiğini; İngiliz turistin yalan beyanda bulunduğu, çelişkili ifadeler verdiği, yargıcı yanıltmaya çalıştığı ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu ve cezasının 7 Ocak’ta açıklanacağını yazdı.

Haberde, bir grup kadının da, İngiliz turistin cinsiyete dayalı şiddete uğradığı gerekçesiyle, mahkeme avlusunda eylem yaptığı kaydedildi.