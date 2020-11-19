Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lefkoşa ve Atina’nın perşembe günü yapılacak olan Avrupa Dışişleri Bakanları video konferansı için dün bir telefon görüşmesi yaptılar.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter hesabında, Christodoulides’le görüşmesinde, ‘Yunanistan ve Kıbrıs arasında koordinasyon ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Varoşa’daki yasa dışı, kışkırtıcı faaliyetlerine karşı Avrupa’nın bir cevabı olması gerektiği üzerinde yoğunlaştıklarını bildirdi.