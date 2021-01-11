Telefon görüşmesi yaptılar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le telefonda görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, görüşmede dış ilişkiler ve Kıbrıs sorununun gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hristodulidis ile Borrell’in Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması girişimleri ve AB-Türkiye ilişkileri ele aldığı kaydedildi.