Temsilci atanması konusunda hareketlilik olduğu iddiası

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi atanması konusunda yoğun bir hareketlilik olduğu ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Görev-Yetkiler Anahtar Olacak… Lefkoşa Beklemede- BM Genel Sekreterinin Yeni Temsilcisinin Atanmasıyla İlgili Yoğun Hareketlilik” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, temsilci atanmasıyla ilgili olarak iki liderle hem fikir olma konusundaki başarısızlığının bir ay akabinde, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorunuyla özel temsilci atanmasıyla ilgili sahnenin kısmen netleştiğinin görüldüğünü yazdı.

Temsilci atanmasının kesin olarak addedildiğini ve bunun açıklanmasının an meselesi olduğunu iddia eden gazete, geriye yalnızca temsilcinin adı ve özellikle de misyonunun bilinmesinin kaldığına işaret etti.

Gazete “Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların son zamanlarda sürekli olarak, temsilci atanması konusundaki kritik unsurun, BM Genel Sekreteri tarafından seçilecek kişinin sahip olacağı görev yetkiler olduğunu söylediklerini” de iletti.



Lefkoşa Rum kesiminin, konuyla ilgili yeni şeyleri duymak için beklemede olduğunu, aynı zamanda temsilci olarak seçilecek kişinin sahip olacağı misyonun en baştan netleşmesi için BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle çalıştığını yazan gazete, hiçbir şekilde, net bir misyona sahip olmayacak, yani iki tarafı yeniden müzakere masasına getirmeyi başaramayacak bir sürecin tercih edilmediğini belirtti.BM Genel Sekreteri’nin, temsilci atanması konusunda hareket etmesi için, hali hazırda BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin baskısı altında olduğunu kaydeden gazete, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin bazılarının “Maraş ve Karpaz bölgesinde aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde gerçekleşen Türk faaliyetlerinin, müzakerelerin eksikliğinin bir sonucu olduğunu düşündüklerini” iletti.BM Güvenlik Konseyi’nin bazı üyelerinin, bir temsilci atanmasının olumlu yönde katkısı olacağını ve bu tarz faaliyetlerden kaçınılacağı değerlendirmesinde bulunduklarını yazan gazete, Rusya gibi bazı üyelerin, Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorununda daha aktif bir role sahip olması konusunda baskı yaptıklarını ifade etti.Rum kesiminin bu tezle hem fikir olduğunu, ancak Kıbrıs Türk tarafının bu tezle hem fikir olmadığını belirten gazete, Kıbrıs Türk tarafının Güvenlik Konseyini olabildiğince uzakta tutmak istediğini gösterdiğini iddia etti.Türk tarafının temsilci atanması konusundaki tutumunun da bu çerçeveye dahil olduğunu öne süren gazete, Türk tarafının atanacak olan kişinin, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi olmasında ısrarcı olduğunu ekledi.