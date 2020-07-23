Temyiz başvurusu ertelendi

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz yaza damga vuran ve Ay Napa’da gerçekleştiği iddia edilen 19 yaşındaki İngiliz kızın 12 İsraillinin tecavüzüne uğradığı şeklindeki olayla ilgili gelişmeler devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığı iddiasında bulunan ancak daha sonra bu beyanını geri çekmesi sebebiyle, yalan beyandan suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz kızın, Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı temyiz başvurusunun ve “Fair Trial Europe” Kurumunun “amici curiae” (mahkemeye herhangi bir dava hakkında bilgi vererek davanın karara bağlanma sürecine yardımcı olan, ama-avukat ya da savcı gibi kimselerin aksine - davalı ya da davacıyla herhangi bir bağı olmadığı için tarafsızlığına güvenilen kişidir) şeklinde temyiz sürecine müdahil olmasının ret edildiğini yazdı.

Gazete Rum Yüksek Mahkemesi kararının oybirliğiyle alındığını belirtti.

Gazete haberinde, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi”nin geçen yıl 19 yaşındaki İngiliz hakkında ertelemeli hapis cezası verdiğini de anımsattı.