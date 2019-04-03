Terörizm yasası Rum Meclisi'nde

Rum hükümetinin, terörle mücadele yasalarının AB’yle uyumlu olması amacıyla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nden gelen talimatlar doğrultusunda yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak meclise sunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi haberinde, Rum Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni terörle mücadele yasa tasarısının Rum Meclisi’ne sunulduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu tasarıda özetle, terörizmle ilişkili seyahatlerin suç kapsamına alınması, mahkemelerin yetkilerinin genişletilmesi ve terörle ilişkili bazı suçlara verilen para cezalarının arttırılması öngörülüyor.