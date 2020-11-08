Theorus: "Türkiye'nin hedefi Kıbrıs'ın tamamını kontrol etme"

Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theorus, Haravgi gazetesinde bugün yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı görüşlerini ortaya koydu.

Gazeteye verdiği demeçte, bugünkü olgularla müzakerelere gidilemeyeceğini öne süren Theoharus, Türkiye’nin hedefinin iki devlet değil, Kıbrıs’ın tamamımın kontrol edilmesi iddiasında bulundu.

Hidrokarbonlar ve Maraş konularının, bugünkü olgularla fiilen kaybedilmiş meseleler olduğunu da savunan Theoharus, Maraş konusunun genel olarak Kıbrıs sorunundan ayrılmasını yanlış bulduğunu sözlerine ekledi.