TL'deki değer kaybı, Rum Turizmini endişelendirdi

TC Merkez Bankası Başkanlığına yapılan atama sonrasında Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının, Güney Kıbrıs turizmini de etkileyebileceğinden endişe ediliyor.
Politis ise Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan gelecek turistlere kapılarını açacağını bildirdi.
Habere göre Rum yönetimi yeni tip koronavirüs dolayısıyla aldığı, yabancı turistlerin ülkeye girişi ile ilgili kısıtlamayı 1 Nisan itibarıyla kaldırmaya ve Birleşik Krallık, İsrail, Katar, BAE ve Suudi Arabistan’dan aşı karnesine sahip turistleri test zorunluluğu olmaksızın, karnesi olmayanları da teste tabi tutarak ülkeye kabul etmeye karar verdi.