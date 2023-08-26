Trodos’taki yazlık sarayda “beyin fırtınası”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün kabinesini Trodos’taki yazlık sarayda topladı. Herhangi bir karar alınmayan, “beyin fırtınası” şeklinde gerçekleştirilen gayriresmî bakanlar kurulu toplantısı sabah 09.00’da başladı, saat 23.00’e kadar sürdü.
Habere göre hükümet tarafından alınan kararların bakanlıklarda uygulanması konusundaki eşgüdüm sıkıntısı saptanan maraton toplantıda önümüzdeki ay Hristodulidis’in, hükümet politikalarını makul süre içerisinde uygulamaya yönelik ana istikametlerin belirlenmesi için her bir bakan ile ayrı ayrı görüşmesine karar verildi.