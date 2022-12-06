Tsirio Stadyumunda olaylı gece... Derbi başlamadan bitti

Güney Kıbrıs’ta geçen pazar günü oynanması planlanan ancak meydana gelen olaylara bağlı olarak polisin güvenliği sağlayamayacağı endişesiyle iptal edilen, Limasol derbisi olarak addedilen “ Apollona-AEL” arasındaki futbol karşılaşmasının yankıları Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Rum basını, derbinin, Tsirio Stadyumunun “barut kokması” nedeniyle oynanamadığını yazarken maç ile ilgili kararı Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) vereceğini yazdı.

Maç ile ilgili yaşanan olaylar konusunda polisin yaptığı açıklama da Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, karşılaşmaların artık yeni sahada oynanacak olmasına bağlı olarak Tsirio stadyumunda-son 50 yıldır burada oynanıyor- oynanacak olan son derbiyi teşkil eden Apollona-AEL karşılaşması öncesinde yaşanan olayların ayrıntılarına geniş yer verdiler.

Karşılaşmanın, çok sayıda taraftarın taş toplaması, koltukları sökmesi ve başka cisimleri ellerinde bulundurmasına bağlı olarak maçın iptal edildiğini yazan gazete, AEL taraftarlarının Apollona takımı oyuncularına ısınma sonrasında taş attığını, hatta taraftarların bununla kalmayıp çok sayıda patlangaç ve patlayıcı madde de fırlattığını belirtti.

Gazete elde edilen bilgilere atıfta bulunarak, her iki takım taraftarlarının nerdeyse savaşa hazırlanır gibi maça hazırlandığını, AEL taraftarlarının betonlardan büyük parçalar kopardığını, koltukları söktüğünü, tasarruflarında fişek tabancaları bulundurduklarını yazdı.

Apollona tribününde de gerilimin bulunması nedeniyle maçın polisin güvenliği sağlayamayacağı gerekçesiyle oynanmadığına dikkati çeken gazete, yetkili birimlerin, yaşanan olaylar nedeniyle sorumluluğu birbirine atmaya devam ettiğini belirtti.

Haberi “Tsirio’yu Mezar Yapmak İstediler” başlığıyla veren gazete, düne kadar olaylarla ilgili bir tutuklamanın yapılmadığına da dikkati çekti.

Habere göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu dün yaptığı açıklamada, Tsirio stadyumunda meydana gelen olaylar karşısında polisin yaptığı tüm faaliyetleri savundu ve misafir takım taraftarlarının sahaya girişinin yasaklanması talebini yineledi.

Polisin bu olaylar karşısında yalnız olduğunu söyleyen Andreu, ne KOP, ne kulüpler ne de taraftar derneklerinin yanlarında olmadığına dikkati çekti.

Futbol karşılaşmalarında, polis olarak gerek saha içi gerekse saha dışında 200’ü aşkın polisin bulunduğunu söyleyen Andreu, yasa gereği sahaya giren taraftarları kontrol etme yetkisinin poliste olmadığını ifade etti.

Tsirio stadyumu teknik hizmetler sorumlusu Hristodulos Tsigaridis, birkaç gün öncesinde bazı taraftarların sahayı yakmayı planladığı şeklinde bilgi aldıklarını ve bu konuda polise bilgi verdiklerini belirtti.

Tsigaridis sahada meydana gelen maddi zararın bilançosunun ise ileriki günlerde belirleneceğini ifade etti.

İtfaiye Birimi de bir açıklama yaparak, futbol sahasının bir kez daha savaş alanına döndürüldüğünü, itfaiye personelinin yine tehlikeye atılmasına yol açtığını belirtti.

Gazete AEL ve Apollona takımları ise yaptıkları açıklamalarda, maçın oynanmamasındaki sorumlunun kimler olduğu konusundan söz ettiklerini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Saha İçindeki ve Dışındaki Kontrol Edilemez ve Tekrarlanan Şiddet” , Haravgi gazetesi “ Tsirio’yu Yakacaklarını Söylediler ve Yaptılar”, Fileleftheros gazetesi ise “Tsirio’yu Yakmak İçin Günler Öncesinde Hazırdılar” başlıklarını kullandılar.