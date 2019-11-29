Turizm'de İsrail aracılığıyla ABD piyasasına açılım

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, İsrail’le işbirliği içerisinde Amerikan piyasasına açılım yapılması konusunda açıklamada bulunduğu belirtildi.

ABD’ye yönelik ortak turizm paketlerinin satılması için, İsrail’den yapılan ve İsrail’e yönelik uçuşların artırılacağını yazan Haravgi gazetesi, İsrail havayolu şirketinin, Güney Kıbrıs uçuşlarını haftada 7’den 17’ye çıkarmasının söz konusu olduğunu iletti.

Haberde, İsrail’den ABD’ye yapılan 50 uçuşla bağlantılı olarak, aynı zamanda ortak paketler ileriye götürülerek, turizmin artacağı belirtildi.

Rum Turizm Müsteşarlığı’nın, Kuzey Kıbrıs’a giden yabancı turist akışının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri konusundaki bir soruya karşılık ise Perdios, müsteşarlığın herhangi bir yardımda bulunmadığını ve aynı zamanda KKTC’ye turist gönderen turizm acenteleriyle de herhangi bir işbirliğinin bulunmadığını sözlerine ekledi.