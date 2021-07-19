“Türk F-16’ları Protara üstünde uçtu” iddiasına Rum Savunma Bakanlığından yalanlama

Haravgi gazetesi, iki Türk F-16’sının dün Rum Yönetiminin kontrolünde bulunan Mağusa bölgesi üzerinde uçarak sözde Rum hava sahasını “ihlal ettiğini” iddia etti, bu iddiayı Rum Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak yalanladı.
Gazete haberinde savaş uçaklarının, 20 Temmuz Barış Harekâtı kutlamalarına katılacak “filoya mensup olabileceğini” de yazdı.
Habere göre Rum Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak ise, F-16’ların Rum Yönetiminin kontrolü altındaki bölge üzerinde uçmadığını, Derinya’daki ara bölge hattını takip ederek uçtuğunu söyledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti FIR ihlalleriyle ilgili gerekli bütün girişimlerde bulunulacak” dedi.