“Türk F-16’ları Protara üstünde uçtu” iddiasına Rum Savunma Bakanlığından yalanlama

Haravgi gazetesi, iki Türk F-16’sının dün Rum Yönetiminin kontrolünde bulunan Mağusa bölgesi üzerinde uçarak sözde Rum hava sahasını “ihlal ettiğini” iddia etti, bu iddiayı Rum Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak yalanladı.

Haravgi “Türk Savaş Uçakları Özgür Mağusa Kazası Üzerinde Uçtu” başlığıyla aktardığı haberinde iki F-16’nın saat 15.24’ten 17.00’ye kadar “Paralimni” beldesinin “Kappari” bölgesi üzerinde uçtuğunu, uçakların bölge sakinleri ve tatilciler arasında paniğe neden olduğunu iddia etti.

Gazete haberinde savaş uçaklarının, 20 Temmuz Barış Harekâtı kutlamalarına katılacak “filoya mensup olabileceğini” de yazdı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak ise, F-16’ların Rum Yönetiminin kontrolü altındaki bölge üzerinde uçmadığını, Derinya’daki ara bölge hattını takip ederek uçtuğunu söyledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti FIR ihlalleriyle ilgili gerekli bütün girişimlerde bulunulacak” dedi.