"Türk faaliyetlerinin, Kıbrıslı Rumları bölmek gibi amacı var"

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunundan da bahsetti.

Fileleftheros gazetesine göre, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini dile getiren DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerden dolayı hiç kimsenin iyimser olmadığını söyledi.

Papadopulos, Türk tarafının açıklamalarının, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki ve Τürk “işgali” altındaki bölgedeki faaliyetlerinin, en ufak iyimserliğe bile yol açmadığını savundu.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, doğru zeminde yeniden başlaması gerektiğini ifade eden Papadopulos, kötü referans şartlarının, matematiksel gerçeklikle kötü bir çözüme neden olacağını söyledi.

Maraş konusundaki gelişmelerin sorulması üzerine Papadopulos, bunun endişe verici nitelikte gelişmeler olduğunu ve Türk tarafının “kötü niyetinin” göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Bu konuya yönelik reaksiyonun sadece diplomatik olabileceğini söyleyen Papadopulos, özellikle kapalı Maraş konusunda BM kararlarının, 1977 anlaşmasının bulunduğunu belirtti.

Göçmen dünyasına birlik mesajı da veren Papadopulos, Türk faaliyetlerinin, Kıbrıslı Rumları bölmek gibi ek amacının da bulunduğunu iddia etti.

Papadopulos, Kıbrıs sorununa her “işgal altındaki şehrin veya bölgenin” bakış açısından yaklaşılmaya başlanması durumunda bunun suç olacağını ifade etti.