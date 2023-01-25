Türk siyasi sığınmacı sahte sigorta satmaktan gözaltına alındı

Paralimni’de ikamet eden 42 yaşındaki Türk siyasi sığınmacının, sigorta şirketi memuru kılığına girip sürücülere sahte sigorta sattığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Politis gazetesi, polisin söz konusu şahsın evinde yaptığı aramada sahte sigorta belgelerinin yanı sıra bir miktar hintkeneviri, çok sayıda gümrüksüz sigara, bir miktar tütün ve yasadışı tütün ticaretinden elde edildiği düşünülen nakit para tespit ettiğini yazdı.

Gazete, olayın, bölgede faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin bazı sürücülerin tasarrufunda kendininkilere benzeyen, ancak sahte olan sigorta belgeleri tespit edildiğine dair Aralık ayında polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktığını kaydetti.

Haberde, şahsın aleyhinde dava okunduğu ve tutuksuz yargılanacağı belirtildi.